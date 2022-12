Tipp: Die beiden Top-Börsianer, Martin Goersch und Mike Seidl, sind mit "America‘s Most Wanted" online gegangen. 25 (!) Prozent Kennenlern-Rabatt zum Start! Die beiden finden für Sie in zuverlässiger Regelmäßigkeit die nächsten Highflyer auf dem wichtigsten Aktienmarkt der Welt. Hier klicken.

00:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 11/22

08:45 Uhr, Frankreich: Erzeugerpreise 11/22

09:00 Uhr, Spanien: BIP Q3 (detailliert)

10:00 Uhr, Italien: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 12/22

14:30 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 11/22

14:30 Uhr, USA: Konsumausgaben 11/12

15:00 Uhr, Belgien: Geschäftsklima 12/22

16:00 Uhr, USA: Neubauverkäufe 11/22

16:00 Uhr, USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 12/22 (2. Veröffentlichung)

Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 23.12.2022 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 00:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 00:50 JPN BoJ Geldpolitik Sitzungsprotokoll 14:30 USA Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, ohne Verteidigung 14:30 CAN Bruttoinlandsprodukt (Monat) 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Jahr) 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Nicht militärische Investitionsgüter Aufträge ohne Flugzeuge 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA PCE Kerndeflator - Kernausgaben für persönlichen Konsum (Monat) 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, ex Transport sa 14:30 USA Auftragseingänge langl. Güter M/M, gesamt sa 16:00 USA Uni-Michigan: Fünfjährige Inflationserwartung der Verbraucher 16:00 USA Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen



