Im Dezember 2018 crashte der S&P 500 nach Aussagen von Fed-Chef Powell, die Zinsen weiter anzuheben und die Bilanzreduzierung auf "Autopilot" zu stellen. Nach einem Verlust von -19,7% drohte der Leitindex im Dezember 2018 in einen Bärenmarkt abzurutschen, der Stress an den Märkte kurz vor Weihnachten war enorm, weil alle auf eine Weihnachtsrally positioniert waren (wie aktuell auch!). Dann nach Weihnachten 2018 die plötzliche Kehrtwende von Jerome Powell mit anschließender massiver Rally. Das dürfte in diesem Dezember 2022, in dem der S&P 500 erneut 19,7% gefallen ist (seit Jahresbeginn), nicht passieren: anders als im Dezmeber 2018 ist nun die Inflation zu hoch, will der Fed-Chef die Aktienmärkte nicht steigen sehen, damit die financial conditions nicht zu lax werden..

Hinweise aus Video:

1. Gefallene FAANG-Aktien, Nasdaq Wipeout, Value Rally

2. Anklage gegen 8 Social Media-Influencer – massiver Aktienbetrug

3. Scheitert Deutschland? Boom und Bust mit Thomas Middelhoff, Live-Link:

