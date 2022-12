Das Video-Interview kann hier im Original eingesehen werden:

Sie sagen, mit den Lösungen von Save Foods ist es möglich, 50% weniger Lebensmittel zu verschwenden und sogar 50 bis 100% weniger Pestizide einzusetzen. Können Sie das näher ausführen und gibt es dafür Belege?

Dan Sztybel: Ja, wir haben gezeigt, dass wir den Abfall im Durchschnitt um 50 % reduzieren können. Der Anteil der Abfälle im Einzelhandel und die Informationen stammen von einigen der führenden Einzelhändler in den USA. Sie berichten, dass Früchte, die mit Save Foods behandelt wurden, viel länger und in deutlich besserer Qualität halten. Das ist möglich, weil wir den Verfall der Lebensmittel unterbinden. Einer der Hauptvorteile von Save Foods in Europa ist, dass wir den Einsatz von Pestiziden reduzieren.

In Europa entfallen mehr als 60 Mrd.€ bzw. 44% des weltweiten Handelswerts von frischem Obst und Gemüse. Was bedeutet das konkret für Save Foods? Wo setzen Sie hier an und welche Zukunftsaussichten sehen Sie? Gibt es hier unabhängige Studien?

Dan Sztybel: Europa ist zweifellos einer der führenden Importeure von Lebensmitteln und Gemüse, weshalb neue Vorschriften in Europa mindestens 50 % weniger Pestizide in allen Produkten vorschreiben. Dies ist eine große Chance für Save Foods. Insbesondere für die Länder, die ihre Lebensmittel und ihr Gemüse nach Europa exportieren. Mithilfe von Save Foods Lebensmitteln können diese Länder ihre Produkte sicher exportieren und sicherstellen, dass sie fast ohne Abfall und mit deutlich weniger Pestiziden sowie natürlich in einer ausgezeichneten Qualität in Europa ankommen.

Wie reagiert der internationale Lebensmittelmarkt auf strenge europäische Gesetze und kritische Verbraucher?

Dan Sztybel: Die neue Vorschrift der EU, mindestens 50 % weniger Pestizide zu verwenden, ist definitiv eine große Herausforderung für alle Exportländer. Jeder Verpackungsbetrieb sucht jetzt nach einer Lösung, wie er mit weniger Pestiziden eine gute Qualität sicherstellen kann. Auch hier ist Save Foods wahrscheinlich eine der einzigen Lösungen auf dem Markt, die eine hochwertige Qualität mit weniger Pestiziden ermöglicht.