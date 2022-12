MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker -Konzern geht nach dem guten Lauf in diesem Geschäftsjahr auch für das kommende Jahr von weiter anziehenden Gewinnen aus. Dies liegt über einer ersten Konsensprognose der Analysten. Zugleich bestätigte das Unternehmen am Donnerstagabend seine Prognose für 2022/23. Am Markt setzte sich die Euphorie darüber auch zum Wochenschluss fort: Die Südzucker-Aktie weitete am Freitag ihre Kursgewinne vom Vorabend noch einmal deutlich aus.

Im kommenden Geschäftsjahr 2023/24 (1. März bis 29. Februar 2024) erwartet das Unternehmen einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro, wie Südzucker am Vorabend in Mannheim mitteilte. Das ist mehr als für dieses Jahr zuletzt mit 890 bis 990 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das operative Konzernergebnis (Ebit) soll sich im kommenden Jahr in einer Bandbreite von 650 bis 850 Millionen Euro einpendeln. Für die laufende Periode hat Südzucker hier 530 bis 630 Millionen Euro im Plan stehen, wie Südzucker bestätigte. Der Umsatz soll nach den für dieses Jahr eingeplanten 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro ebenfalls weiter steigen.