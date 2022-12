APA ots news: Wiener Börse: RHI Magnesita notiert ab 19. Dezember im prime market

Wien (APA-ots) - Ab Montag, 19. Dezember 2022, wechselt [RHI Magnesita N.V.]

(https://www.wienerborse.at/marktdaten/aktien-sonstige/preisdaten/?IS IN=NL0012650360&ID_NOTATION=201421469&cHash=28cbff93a37d383637dd88120 5c74702) (ISIN: NL0012650360) in den prime market, das Top-Segment der Wiener Börse. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. EUR zählt das Unternehmen zu den 25 größten am österreichischen Aktienmarkt. RHI Magnesita N.V. bietet als Weltmarktführer im Feuerfestbereich Dienstleistungen, Lösungen und Produkte vom Bergbau über Recycling bis hin zur Produktion. Das internationale Unternehmen mit juristischem Sitz in Amsterdam und Headquarter in Wien genießt im prime market höchste Aufmerksamkeit von Analysten, Investoren und Handelsteilnehmern weltweit. Die Aktie wird im fortlaufenden Handel zwischen 9:00 bis 17:30 Uhr von insgesamt vier Market Makern betreut. Die bisher im standard market erteilten Börsenaufträge werden mit diesem Segmentwechsel für erloschen erklärt und müssen neu erteilt werden.



"Das Euro-Listing im prime market der Wiener Börse unterstützt unsere Wachstumsstrategie in idealer Weise. Wir haben im Bereich Forschung und Entwicklung, Nachhaltigkeit und Recycling noch viel vor. Im Top-Segment der Wiener Börse können wir dem großen Interesse von Investorinnen und Investoren im In- und Ausland noch besser begegnen," sagt Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita N.V.