Die Party ist vorerst vorbei

Das Ende des billigen Geldes ist nun endgültig vorbei. Nach der US-Notenbank Fed hat gestern auch die Europäische Zentralbank die Leitzinsen erneut angehoben. Aber nicht nur das, EZB-Präsidentin Lagarde fiel mit einer für ihre Verhältnisse sehr aggressiven Wortwahl in Richtung Inflation und den Kampf dagegen auf. Einer Trendwende oder gar einer Pause im Zinserhöhungszyklus erteilte sie mehr als deutlich eine Absage, auch im kommenden Jahr dürften deshalb weitere 50-Basispunkte-Erhöhungen auf dem Plan stehen.

Nicht selten änderte der Markt nach diesem Hexensabbat auch seine übergeordnete Richtung. Das verheißt insofern nichts Gutes, als dass nach den beiden Notenbanksitzungen der Traum von einer Jahresendrally am Aktienmarkt ausgeträumt sein dürfte. Ein versöhnlicher Wochenausklang wäre nach dieser turbulenten Woche ein Schluss des DAX über der psychologischen Marke von 14.000 Punkten, mehr dürfte nicht drin sein.

Am heutigen dreifachen Verfallstag könnte so manch ein professioneller Anleger vom plötzlichen Kursrutsch des DAX der vergangenen beiden Tage auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Das Schließen oder Rollen von Positionen am Terminmarkt könnte nun dafür sorgen, dass die Volatilität in beide Richtungen zunächst einmal hoch bleibt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer