Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse befindet sich die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) in einer gefährlichen Situation. Hier die Analyse:

Rückblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 349,67 USD aus dem November 2021 in einer Abwärtsbewegung. In deren Verlauf durchbrach sie den wichtigen Aufwärtstrend seit Juni 2016 und fiel auf ein Tief bei 213,43 USD. Nach diesem Tief erholte sich der Wert auf 263,91 USD. Diese Aufwärtsbewegung kann als Pullback an den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend. Der Wert kletterte dabei auch an das log. 61,8% Retracement der Abwärtsbewegung ab August. In den letzten drei Tagen musste die Aktie Verluste hinnehmen und fiel gestern knapp unter den Aufwärtstrend seit November 2022.