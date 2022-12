LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Dezember erneut verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 48,8 Punkte, wie die Marktforscher am Freitag in London nach einer ersten Umfragerunde mitteilten. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 47,9 Punkte gerechnet. Bereits im Vormonat hatte sich der Indikator etwas aufgehellt, nachdem er im Oktober auf den tiefsten Stand seit Anfang 2021 gefallen war.

Sowohl der Indikator für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor hellten sich auf. In Frankreich verbesserte sich die Stimmung in der Industrie, während sie sich im Dienstleistungssektor eintrübte. In Deutschland verbesserte sie sich in beiden Sektoren - besonders deutlich jedoch im Dienstleistungssektor.

Allerdings liegen alle Indikatoren noch unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Es wird also weiter eine wirtschaftliche Rezession signalisiert. Die aber jetzt weniger schwerwiegend erwartet wird./jsl/jkr/jha/