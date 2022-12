Jackpot Digital unterzeichnet Rahmenvereinbarung mit führendem, in mehreren US-Bundesstaaten tätigem Casinobetreiber PENN Entertainment Inc.

Vancouver (British Columbia), 16. Dezember 2022. Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSX-V: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurt Exchange: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Rahmendienstleistungsvereinbarung mit PENN Entertainment Inc., dem mit 43 Liegenschaften in 20 Bundesstaaten größten regionalen Glücksspielbetreiber in den USA („PENN“), unterzeichnet hat. Die Vereinbarung legt die Bedingungen aller zukünftigen Installationen der Jackpot Blitz ETGs des Unternehmens in den Casinos von PENN in ganz Nordamerika auf der Basis fest, dass Jackpot einen Anteil an den Umsätzen von jeder Jackpot Blitz-Installation auf einer monatlich wiederkehrenden Basis erhält.