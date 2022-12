Pharming gibt bei der 64. Jahrestagung und Ausstellung der American Society of Hematology (ASH) positive Zwischenanalyseergebnisse aus der unverblindeten Verlängerungsstudie für Leniolisib bekannt

LEIDEN, Niederlande, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Pharming Group N.V. („Pharming" oder „das Unternehmen") (EURONEXT Amsterdam: PHARM) (Nasdaq: PHAR) gibt Ergebnisse bekannt, einschließlich neuer Nachweise, aus einer Zwischenanalyse seiner unverblindeten Verlängerungsstudie zur Bewertung des Prüfpräparats Leniolisib, einen oralen, selektiven Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-(PI3Kδ)-Inhibitor zur Behandlung des aktivierten Phosphoinositid-3-Kinase-Delta-Syndroms (APDS), einer seltenen primären Immunschwäche, bei Jugendlichen ab 12 Jahren und Erwachsenen. Der Studienleiter Dr. med. V. Koneti Rao, Arzt in der Primary Immune Deficiency Clinic an den National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, USA, teilte die positiven Ergebnisse in einer mündlichen Präsentation auf dem Jahrestreffen der American Society of Hematology (ASH) 2022 mit.

Dr. Virgil Dalm, Studienleiter, Consultant Clinical Immunology, Erasmus MC, Rotterdam, Niederlande, kommentierte:

„Ich freue mich über die Ergebnisse von Pharming, die Leniolisib als gut verträgliche Behandlung unterstützen, von der Patienten mit APDS profitieren. Die Ergebnisse zeigen die Langzeitverträglichkeit von Leniolisib mit einer medianen Dauer der Studientherapie von etwas mehr als 2 Jahren (102 Wochen) und 5 Studienteilnehmer, die 5 Jahre oder länger behandelt werden. Personen mit APDS leiden häufig an wiederkehrenden Infektionen und eine lebenslange Immunglobulin-Ersatztherapie (Immunoglobulin Replacement Therapy, IRT) ist erforderlich, um diese Belastung zu reduzieren. Insbesondere die Behandlung mit Leniolisib zeigte einen signifikanten Rückgang der jährlichen Infektionsrate, während 37 % der Studienpatienten mit IRT in der Lage waren, ihre IRT-Behandlung entweder zu reduzieren oder ganz aufzugeben. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis für jede Untersuchung von angeborenen Immunschwächen, und durch die weitere Untersuchung von Leniolisib freue ich mich darauf, zum Wissen über eine verbesserte Behandlungsoption für Menschen mit APDS beizutragen."