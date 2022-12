POWERCHINA Blue reflektiert über die „katarische Wüste Gobi"

BEIJING, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Eine Nachrichtenmeldung von CRI Online:

Das von der Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) gebaute Solarkraftwerk Al Kharsaa mit einer Spitzenleistung von 800,15 MW befindet sich in der Wüste, etwa 80 km westlich von Doha, der Hauptstadt von Katar. Es ist derzeit das drittgrößte Einzelprojekt der Welt in der Photovoltaik (PV) und das größte PV-Projekt, bei dem ein Nachführsystem verwendet wird, sowie das weltweit größte PV-Projekt, bei dem sowohl doppelseitige Doppelglasmodule, Nachführhalterungen als auch String-Wechselrichter verwendet werden. Es ist außerdem das weltweit größte PV-Projekt mit einem Nachführsystem und das weltweit größte PV-Projekt, das doppelseitige Doppelglasmodule, Nachführmontagen und String-Wechselrichter verwendet. Einen Monat vor Beginn der Weltmeisterschaft wurde das Projekt erfolgreich mit voller Kapazität an das Netz angeschlossen und unterstützt damit Katars Zusage, eine „klimaneutrale" Weltmeisterschaft auszurichten.