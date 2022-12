--------------------------------------------------------------

- Pfandbriefbanken erwarten 2023 weiter hohe Nachfrage nach Pfandbriefen undschwierigeres Emissionsumfeld für unbesicherte BankanleihenIm nächsten Jahr wird die Situation am Kapitalmarkt herausfordernd bleiben. Diesist das Ergebnis einer erstmals vom Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)durchgeführten Umfrage unter Kapitalmarktexpert:innen dervdp-Mitgliedsinstitute. Demzufolge werden hohe Inflationszahlen beigleichzeitigen Rezessionssorgen sowie der Krieg in der Ukraine weiterhin füreine hohe Volatilität und Verunsicherung sorgen.Die Ergebnisse der Umfrage, die von nun an zweimal im Jahr durchgeführt wird,werden unter dem Titel "vdp-Emissionsklima" veröffentlicht. Aktuell zeigt derStimmungsindikator - bei einer Bandbreite von -100 bis +100 Punkte - mit einemWert von -17 Punkten ein leicht eingetrübtes Stimmungsbild, wobei die Scores fürPfandbriefe (-10) und unbesicherte Bankanleihen (-26) unterschiedlicheEinschätzungen zu den beiden Teil-Märkten widerspiegeln. Insgesamt rechnen dieKapitalmarktexpert:innen für 2023 somit mit leichtem Gegenwind am Primärmarkt -bedingt durch die anhaltenden wirtschaftlichen Belastungen als Folge desUkraine-Kriegs, massiv gestiegene Energiekosten und Inflationsraten sowie dierestriktive EZB-Politik.Auswertung Dezember 2022Score für Pfandbriefe: -10Score für unbesicherte Bankanleihen: -26Gesamt-Score: -17Zur MethodikDie Befragung umfasst jeweils Beurteilungen der zurückliegenden sechs Monate,der aktuellen Situation und der kommenden sechs Monate, wobei letztere in derAuswertung die größte Gewichtung erhalten. Hieraus werden je ein Score fürPfandbriefe und unbesicherte Bankanleihen sowie ein Gesamt-Score ermittelt. EinPunktwert von 0 entspricht dabei einem stabilen Kapitalmarktumfeld, in demEmissionspläne ohne Probleme umgesetzt werden können. Negative (maximal -100)und positive Scores (maximal +100) weisen auf ein unterdurchschnittlich bzw.überdurchschnittlich gutes Emissionsumfeld hin.Hohe Pfandbrief-Nachfrage trifft auf geringeres AngebotBei der Emission von Pfandbriefen wird damit gerechnet, dass weiterhin eine hoheNachfrage besteht, diese aber auf ein geringeres Angebot stößt. Die befragtenExpert:innen erwarten einen deutlichen Rückgang des zu refinanzierendenKreditgeschäfts und damit einhergehend ein geringeres