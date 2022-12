Berlin (ots) - Bericht der EU-Kommission zeigt das Potenzial offener Daten für

positiven gesellschaftlichen Effekt, aber auch Herausforderungen bei der

Wirkungsmessung



85 Prozent der EU-Mitgliedsstaaten wollen stärker messen, wie offene Datensätze

mit hohem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkungspotenzial verwendet

werden. Das zeigt die achte Ausgabe des Open Data Maturity Reports (https://www.

capgemini.com/de-de/insights/research/open-data-maturity-report-2022/) , die

Capgemini heute veröffentlicht hat. Die Studie, die von Europäischen Kommission

und dem Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union in Auftrag gegeben

wurde, analysiert die Fortschritte europäischer Länder bei der Veröffentlichung

und Weiterverwertung offener Daten. Zudem gibt sie einen Einblick in bewährte

Verfahren sowie Empfehlungen, wie diese Entwicklungen beschleunigt werden

können.





An der diesjährigen Studie nahmen 35 Länder teil, darunter die 27EU-Mitgliedstaaten, 3 EFTA-Länder (Norwegen, Schweiz, Island), 4Kandidatenländer (Albanien, Montenegro, Serbien, Ukraine) sowie Bosnien undHerzegowina.Der durchschnittliche Reifegrad offener Daten liegt in den 27 EU-Mitgliedstaatenüber alle vier gemessenen Dimensionen hinweg - Policy, Impact, Portal undQualität - bei 79 Prozent. Deutschland liegt mit einer Bewertung von 82 Prozentleicht über dem europäischen Durchschnitt. Ähnlich wie in den Jahren 2021 und2020 ist der Reifegrad auch in diesem Jahr im Bereich Policy am höchsten(Deutschland: 88 Prozent, EU-Durchschnitt: 86 Prozent). In dieser Kategoriewerden die Open-Data-Richtlinien und -Strategien der Länder bewertet.Der diesjährige Bericht identifiziert drei zentrale Open-Data-Trends in Europa:1. Durch die Nutzung offener Daten und den Austausch von Erfahrungen könnten dieeuropäischen Länder besser auf sozioökonomische Herausforderungen reagieren.Die Verfügbarkeit offener Daten für die Entwicklung von Statistiken, Dashboardsoder Warnanwendungen hat dazu beigetragen, dass sich die EU-Mitgliedstaaten vonder Herausforderung der Pandemie erholen konnten. Neben den neuensozioökonomischen Folgen des Kriegs in der Ukraine stehen viele europäischeLänder von ähnlichen Herausforderungen: Mangelndes Personal und kaum finanzielleMittel für die Weiterentwicklung von Open Data, Schwierigkeiten bei derKoordinierung zwischen verschiedenen Regierungsebenen, sowie geringe Anreize füreine breitere Öffentlichkeit offene Daten zu nutzen.Ein grenzüberschreitender Erfahrungsaustausch zwischen den europäischen Ländern