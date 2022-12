Integrierter NEO - live auf der CMT 2023 erleben! (FOTO)

Marktschorgast (ots) - Besucher der CMT 2023 können ihn erstmals auch live in

Stuttgart erleben: den neuen integrierten FRANKIA NEO. Mit ihm geht der beliebte

3,5-Tonner einen weiteren Schritt auf einem erfolgreichen Weg: Mit MT NEO, dem

smarten teilintegrierten 3,5-Tonner auf Mercedes-Benz-Basis, hat FRANKIA bereits

2020 sein Portfolio erweitert. 2021 folgte dem MT 7 GDK NEO mit getrennten

Betten der MT 7 BD NEO mit Querbett. Jetzt ist der 7 m lange FRANKIA NEO auch

als Integrierter verfügbar - wahlweise mit Längsbett oder Querbett. Weitere

CMT-Highlights bei FRANKIA: FRANKIA NEO MT 7 in der Sonderedition Black Line,

das Autarkiewunder FRANKIA TITAN Next und der luxuriöse FRANKIA I 8400 PLUS

PLATIN mit Rundsitzgruppe.



Vollintegrieter Charaktertyp: FRANKIA NEO