CRIF-Studie So können Banken die Zufriedenheit der Kunden steigern / in der jungen Altersgruppe wünscht sich ein Drittel Unterstützung auf digitalem Wege

Hamburg (ots) -



- Großteil der Deutschen fordert in Zeiten finanzieller Engpässe mehr

Unterstützung ihrer Bank.

- Studie zeigt Banken Kundenerwartungen und Optimierungspotenziale auf

- 37 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass sich ihre finanzielle Situation

in den nächsten 12 Monaten verschlechtert.



71 Prozent der Deutschen erwarten von ihren Kreditinstituten mehr

Hilfsbereitschaft in Zeiten finanzieller Schwierigkeiten. Zu diesem Ergebnis

kommt die repräsentative Umfrage "Banking on Banks" des

Informationsdienstleisters CRIF. Im Juli 2022 wurden im Rahmen der Studie 1.000

deutsche Verbraucher befragt, um zu untersuchen, wie sich die gestiegenen

Lebenshaltungskosen in den kommenden zwölf Monaten auf die Nachfrage nach

Finanzdienstleistungen auswirken werden. Die Studie zeigt auf, welche Bereiche

Banken Potenziale bieten, um in Zeiten finanziellen Drucks Kundenbindung und

Kundenzufriedenheit zu stärken.