"Mit großer Dankbarkeit und Genugtuung freue ich mich, in meinem letzten Jahr als Geschäftsführer von Plansecur einmal mehr erfreuliche Ergebnisse vermelden zu können", erklärt Johannes Sczepan, der zum Jahreswechsel aus dem Unternehmen ausscheidet und in den Ruhestand geht. Er ergänzt: "Mit besonderer Freude erfüllt mich, dass es uns 2022 gelungen ist, unsere Beraterschaft auf 177 Kolleginnen und Kollegen weiter aufzustocken - in einer Zeit, in der sich die ganze Branche händeringend um neue Berater bemüht."

Plansecur steigert Provisionserlöse um 12 Prozent / Scheidender Geschäftsführer Johannes Sczepan: "Wir sind für die Zukunft bestens aufgestellt." Kassel (ots) - Mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 12,1 Prozent hat die Finanzberatungsgruppe Plansecur im Geschäftsjahr 2022 (1.7.2021 bis 30.6.2022) bei den Provisionserlösen erstmals die Marke von 30,3 Millionen Euro überschritten. Das Depotvolumen, bei dem Plansecur vor zwei Jahren die Marke von einer Milliarde Euro knapp überschritten hatte, stieg im aktuellen Berichtszeitraum nochmals um 1,3 Prozent auf 1,256 Milliarden Euro.

Für die Zukunft sieht Johannes Sczepan Plansecur "bestens aufgestellt". Er macht dies neben den guten Finanzzahlen an fünf Aspekten fest: duales Konzept aus persönlicher Beratung und digitalen Services, erfolgreicher Generationswechsel sowohl bei der Kund- als auch bei der Beraterschaft, Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf die Verwaltung großer Vermögen, Fortschreibung des Ansatzes der Werteorientierung und eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Kundenbetreuung.



"Die Zukunft wird nicht sicherer werden und unser Konzept des langjährigen vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Kunden und Beratern wird auch weiterhin die richtige Antwort auf künftige Unsicherheiten bleiben", ist Johannes Sczepan fest überzeugt. Mit diesem "soliden Fundament" sieht er das Unternehmen "hervorragend positioniert, um künftige Marktchancen zu nutzen". Als wesentliche Wachstumsfaktoren stuft er die Ausbreitung der Erbengeneration mit zunehmenden Anlagewünschen und die steigende Notwendigkeit zur finanziellen Absicherung der eigenen Altersversorgung angesichts der Versorgungslücken der staatlichen Rente ein.



"Welche weiteren Chancen und Krisen die Zukunft bringen wird, weiß wohl nur Gott allein", meint der gläubige Christ Johannes Sczepan, wenn er nach 21 Jahren an der Spitze von Plansecur den Stab an seinen Nachfolger Heiko Hauser übergibt. "Ich scheide in tiefer Dankbarkeit allen Beratern und Beraterinnen sowie Kollegen und Kolleginnen gegenüber, die mir wie eine Familie ans Herz gewachsen sind", sagt er zum Abschied.



Plansecur (http://www.plansecur.de) ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhoff (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018), Bassam Tibi (2019) und Sebastian Thrun (2022).



