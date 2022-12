Der VDI hat einen neuen Direktor / Adrian Willig tritt die Nachfolge von Ralph Appel an (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Neuer Direktor des VDI wird Dipl.-Ing. Adrian Willig (56).

Wie das VDI Präsidium mitteilt, wurde Willig auf der VDI-Vorstandsversammlung am

15.12.2022 mit großer Mehrheit von den Delegierten gewählt.



Willig tritt die Nachfolge von Ralph Appel an, der planungsgemäß zum 31.12.

dieses Jahres in den Ruhestand tritt. Bis zum Amtsantritt von Adrian Willig,

voraussichtlich im 2. Quartal 2023, wird Dieter Westerkamp, Bereichsleiter

Technik und Gesellschaft des VDI, interimsweise die Funktion des VDI-Direktors

bei dem größten Ingenieurverein Deutschlands übernehmen. Ralph Appel steht dem

VDI bis zum 30.06.2023 weiterhin unterstützend zur Verfügung.





VDI-Präsident Dr. Volker Kefer, der ebenfalls zum 31.12.2022 seine Amtsperiodebeendet, bedankte sich im Namen des VDI-Präsidiums bei dem scheidenden Direktor.Ralph Appel habe den VDI während seiner neunjährigen Amtszeit in einen Vereinmit modernen, zeitgemäßen und digitalen Strukturen transformiert. "Ralph Appelhat den VDI auch während der herausfordernden Pandemie-Zeit wirtschaftlicherfolgreich durch sehr schwieriges Fahrwasser geführt und hinterlässt seinemNachfolger einen finanziell sehr gut aufgestellten Verein", so Kefer weiter.Der künftige VDI-Präsident, Prof. Dr.-Ing. Lutz Eckstein, freut sich bereits aufdie Zusammenarbeit mit dem kommenden Direktor. "Ich bin sehr froh, dass wirHerrn Adrian Willig für diese Aufgabe gewinnen konnten. Er bringt sehr breiteErfahrung mit und wird gemeinsam mit dem Präsidium die Entwicklung des VDIweiter aktiv vorantreiben."Adrian Willig ist derzeit Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsverbandes Fuelsund Energie e.V. (en2x) in Berlin. Der Diplom-Ingenieur für Luft- undRaumfahrttechnik engagiert sich für die Transformation der Mineralölwirtschaftund begleitet ihren Wandel - hin zu einer neuen, klimaschonendenEnergievielfalt. Willig war seit 1994 in verschiedenen Positionen für dasInstitut für Wärme und Mobilität e.V. (IWO) tätig, zusammen mit demMineralölwirtschaftsverband eine der Vorgängerorganisationen von en2x. Zuletztwar er bei IWO mehrere Jahre Geschäftsführer, bevor er ab 2021 in dieHauptgeschäftsführung von en2x eintrat. Willig nach seiner Wahl: "Ich freue michsehr auf meine neue Aufgabe und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit demPräsidium, den verschiedenen Gremien und dem gesamten VDI-Team. Mein Vorgänger,Ralph Appel, übergibt mir einen sehr gut aufgestellten Verein mit modernenStrukturen und zeitgemäßer Kultur. Bei der Bewältigung der zahlreichenZukunftsherausforderungen Deutschlands werden Ingenieurinnen und Ingenieuresowie Technologien und damit der VDI eine besonders wichtige Rolle spielen. DerVDI ist mit seiner umfassenden technisch-wissenschaftlichen Arbeit, die sowohlvon hauptamtlich wie ehrenamtlich tätigen Menschen geleistet wird, eine dergrößten und wichtigsten Organisationen seiner Art in unserem Land. Der VDI istzudem als Regelsetzer und mit seinen umfassenden Netzwerken in Wissenschaft,Wirtschaft, Gesellschaft und Politik Impulsgeber und eine der tragenden Säulenzum weiteren Ausbau des Technologiestandorts Deutschland. Der VDI verfügt überhoch engagierte Mitarbeitende und mit rund 135.000 Ingenieurinnen undIngenieuren zudem über ein einzigartiges Netzwerk an ehrenamtlichen Expertinnenund Experten für die wichtigen Themen unserer Zeit."-------VDI als Gestalter der ZukunftSeit mehr als 165 Jahren gibt der VDI wichtige Impulse für den technischenFortschritt. Mit seiner einzigartigen Community und seiner enormen Vielfalt ister Gestalter, Wissensmultiplikator, drittgrößter technischer Regelsetzer undVermittler zwischen Technik und Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Ermotiviert Menschen, die Grenzen des Möglichen zu verschieben, setzt Standardsfür nachhaltige Innovationen und leistet einen wichtigen Beitrag, um Fortschrittund Wohlstand in Deutschland zu sichern. Der VDI gestaltet die Welt von morgen -als Schnittstelle zwischen Ingenieur*innen, Wissenschaft, Wirtschaft, Politikund Gesellschaft. In seinem einzigartigen multidisziplinären Netzwerk mit mehrals 135.000 Mitgliedern bündelt er das Wissen und die Kompetenzen, die nötigsind, um den Weg in die Zukunft zu gestalten.