B2B-Saugroboter Nexaro NR 1500 mit German Design Award ausgezeichnet / Gold in der Kategorie Excellent Product Design (FOTO)

Wuppertal (ots) - Der gewerbliche Gebäudereinigungsmarkt befindet sich in einem

tiefgreifenden Umbruch. Steigende Löhne, Arbeitskräftemangel und der Makel von

vermeintlich unattraktiven Berufsbildern belasten die Branche und machen neue

Konzepte nötig. Mit dem Nexaro NR 1500 als Kernbestandteil des

Nexaro-Reinigungssystems ist das Wuppertaler Technologie-Startup Nexaro

angetreten, um die gewerbliche Gebäudereinigung zu revolutionieren. Jetzt wird

der Saugroboter mit dem German Design Award in Gold in der Kategorie "Excellent

Product Design" ausgezeichnet.



Autonome und semi-autonome Reinigungsmaschinen sowie die konsequente

Digitalisierung der Arbeitsprozesse gewinnen in der Gebäudereinigungsbranche

immer weiter an Relevanz. Das größte Potenzial bieten dabei Robotik-Systeme, die

traditionelle Reinigungsdienstleistungen ergänzen und einen flexiblen Einsatz

erlauben, sodass sich Einsatzzeiten und Reinigungsschwerpunkte an die

Kundenbedürfnisse anpassen lassen. Der autonome Saugroboter Nexaro NR 1500 als

Kernbestandteil des Reinigungssystems aus Saugroboter und der innovativen

Steuerungssoftware Nexaro HUB bringt alle Voraussetzungen mit sich, um zum

Game-Changer zu werden. Das Look & Feel des Saugroboters wird nun durch die Jury

des German Design Awards prämiert.