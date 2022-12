JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Papieren von Scout24 den Status "Positive Catalyst Watch" gegeben. Analyst Marcus Diebel geht laut einer am Freitag vorliegenden Studie sehr optimistisch in den Jahresbericht Ende Februar. Er rechnet damit, dass das Management die Ziele für 2023 bekräftigt und das Anlegervertrauen nach der Kurskorrektur damit stärkt. Diebel lässt die Papiere auf der "Analyst Focus List" der Investmentbank. Die fundamentale Einstufung bleibt "Overweight" bei einem von 64 auf 62 Euro leicht gesenkten Kursziel./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 21:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 49,34EUR gehandelt.