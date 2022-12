Seite 2 ► Seite 1 von 2

Tamworth, England (ots/PRNewswire) - Geschädigtes Holz bei Fenstern: Früher oderspäter muss sich fast jeder Hausbesitzer damit beschäftigen. Ein vollständigerAustausch gegen neue Fenster ist die naheliegendste Lösung. Für die Umwelt istdies jedoch keinesfalls die beste Lösung, wie sich jetzt herausstellt.Untersuchungen von der CE Delft zeigen, dass eine Reparatur von Fenstern(gerechnet über die gesamte Lebensdauer) eindeutig umweltfreundlicher ist. Der"Gewinn" an CO2-Einsparung steigt dabei auf über 90 %.Die CE Delft, eine unabhängige Niederländische Forschungsagentur auf dem Gebietvon Untersuchungen zum Thema Nachhaltigkeit, führte umfassende Studien über denCO2-Ausstoß bei der Behebung von Schäden an Holzfenstern durch. Hierbei wurdedie Entstehung von CO2 bei der Reparatur von Holzfenstern verglichen mit denWerten, die beim Austausch dieser Fenster entstehen. Maarten Bruinsma, Forscherund Berater bei CE Delft, zieht ein deutliches Fazit: "Die Reparaturbeschädigter Fenster ist, unter Umweltaspekten bewertet, zwei bis fünfmalvorteilhafter als der Einbau eines neuen Fensters. Auch wenn das Holz am Fensteran gleich mehreren Stellen aufwendig repariert werden muss, erweist sich eineReparatur dennoch als die bessere Wahl. Wenn das Glas im betreffenden Fensternicht ersetzt werden muss, schneidet die Reparatur, im Gegensatz zum Austausch,sogar neun bis siebenundzwanzigmal besser ab."Bewusster Umgang mit RessourcenDie Studie wurde im Auftrag von Repair Care durchgeführt. Produktentwickler MarkGosens erläutert, warum die Ergebnisse gerade in heutiger Zeit von Bedeutungsind. "Jedem sollte inzwischen klar sein, dass wir mit unseren Ressourcensorgsamer umgehen müssen. Für viele, auch für uns, ist das nichts Neues - alsodass das Reparieren von Holzschäden für die Umwelt besser ist als ein Austausch.Wir wollten dies jedoch auch gerne wissenschaftlich nachweisen. DieserHerausforderung haben wir uns als Marktführer daher gerne gestellt und einunabhängiges Forschungsinstitut mit der Untersuchung beauftragt. Holzschädenentstehen hauptsächlich im unteren Teil des Rahmens, sodass auch bei starkbeschädigten Bauteilen noch ein überwiegender Teil an gesundem Holz vorhandenist. Die CE Delft liefert uns den Beweis jetzt schwarz auf weiß: Reparaturensind besser für die Umwelt!"ÖkobilanzIm Rahmen der Studie wurde auf die LCA-Methode (Life Cycle Assessment = Analysedes Lebenszyklus) zurückgegriffen, bei der der gesamte Lebenszyklus einesProdukts hinsichtlich seiner Umweltauswirkungen durchgerechnet wird. "Wirschauen quasi von der Wiege bis zum Grab, also von der Produktentstehung bis zumMoment, an dem es nicht mehr brauchbar ist oder als Abfall entsorgt wird",