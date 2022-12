BARCLAYS stuft Zalando auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Zalando von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Auf dem Höhepunkt des vierten Quartals seien die Online-Modehändler mit einer sehr unsicheren Umsatzentwicklung konfrontiert, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Diese Unsicherheit resultiere aus der verschlechterten makroökonomischen Lage, der schwächelnden Verbrauchernachfrage, dem Inflationsdruck und dem unbeständigen Wetter, zusätzlich zu den branchenweiten Überbeständen. Am besten sähen die Trends noch für Zalando aus./edh/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 21:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 31,36EUR gehandelt.



