Brots präsentiert die erste Musik-NFT-Ausstellung der Welt während der Mailänder Musikwoche

Mailand (ots/PRNewswire) - Der von REALITY IS__ gestaltete Ausstellungsraum bot

den Besuchern die Möglichkeit, Musik-NFTs von Pionierkünstlern des asiatischen

Labels Fake Record zu entdecken.



MAILAND, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Die mobile Musik-NFT-App Brots

veranstaltete im Rahmen einer neuen Zusammenarbeit mit REALITY IS__, einem in

London ansässigen Designstudio, und Asian Fake, einem unabhängigen Plattenlabel

mit Sitz in Mailand, die allererste Musik-NFT-Ausstellung.