iMetal Resources schließt drohnengestützte Magnetikmessung auf seinem Shining Tree-Block unweit von Gowganda West ab und wertet erste Daten aus

Shining Tree wurde in der Vergangenheit nur eingeschränkt erkundet, insbesondere im Bereich der Liegenschaft von iMetals. Während der Drohnenmessung wurde auch eine vorläufige Identifizierung und Beprobung von Ausbissen absolviert, wobei an zahlreichen Stellen Quarzgänge festgestellt wurden. Die anfängliche Auswertung der Daten aus der drohnengestützten Magnetikmessung scheint die weitgehend von Norden nach Süden verlaufenden geologischen Gegebenheiten in diesem Gebiet zu bestätigen. Die endgültige Auswertung sowie die Ergebnisse der Kartierungen und der Stichproben werden in die Planung künftiger Explorationsprogramme einfließen.

Saf Dhillon, seines Zeichens Chief Executive Officer, erklärt: „Der Shining Tree-Bezirk wird von zahlreichen Unternehmen aktiv nach Gold erkundet, was auf die Juby-Lagerstätten von Aris Gold Corp. zurückzuführen ist. Die ersten Messergebnisse sowie erste Prospektionsarbeiten haben unser unmittelbares Interesse an unserer Shining Tree-Claimgruppe gesteigert. Wir freuen uns darauf, diesen Ergebnisse im Jahr 2023 genauer nachzugehen.“

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

