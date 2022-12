zeb.CFO-Studie 2022 Bessere Datennutzung ermöglicht aktivere Rolle des CFOs in Banken (FOTO)

Münster (ots) - Gesamtstrategie kann aktiver mitgestaltet werden / Arbeitsumfeld

noch weitgehend repetitiv und manuell bestimmt / Nutzung neuer Technologien wie

Blockchain und Cloudcomputing unzureichend



Chief Financial Officer (CFO) führender Banken in Europa können eine aktivere

Rolle in ihren Instituten einnehmen, um die Gesamtbankstrategie ihrer Institute

unterstützend voranzutreiben und deren Umsetzung sicherzustellen. Dabei zeigen

sie sich in einer aktuellen Studie von zeb überzeugt, dass eine verbesserte

Nutzung von Daten der geeignete Schlüssel ist, dieses Ziel zu erreichen. Neben

dem Einsatz neuer Technologien werden hierin die größten Potenziale zur

Eröffnung von strategischen Freiräumen gesehen. Als Haupthindernis zur Erfüllung

der strategischen Rollen sehen die CFOs eine Vielzahl täglicher Aufgaben, die

immer noch manuell erledigt werden müssen, obwohl neue Technologien wie KI und

maschinelles Lernen diese Vorgänge drastisch beschleunigen und vereinfachen

können.