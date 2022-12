Geld macht bekanntlich nicht glücklich – doch wenn man zu wenig davon hat, ist das Leben meist auch kein Ponyhof. Zu den Leuten, die sich diesbezüglich kaum Sorgen machen dürften, zählen Hedgefonds-Manager – gerade dann, wenn sie zu den weltweit erfolgreichsten ihrer Zunft zählen. Die Spitzengehälter in der Branche muten mitunter astronomisch an und zählen zu den höchsten Salären, die sich weltweit verdienen lassen.

Auch wenn kaum ein Hedgefonds-Manager extrovertiert mit konkreten Zahlen an die Öffentlichkeit geht, sickern immer wieder einige Zahlen durch, wobei die höchsten Gehälter im angelsächsischen Raum gezahlt werden. So soll der britische Hedgefonds-Manager Chris Hohn dank seines gut laufenden TCI-Fonds in diesem Jahr schon über 660 Millionen Euro verdient haben, wie der Guardian berichtet. Das entspricht einem Tagesgehalt von 1,7 Millionen Euro. Damit dürfte er zu den Bestbezahlten seiner Zunft zählen.