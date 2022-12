CREDIT SUISSE stuft RECKITT auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Reckitt vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6200 Pence belassen. Analyst Eamonn Ferry geht in einer am Freitag vorliegenden Studie nun von einem Umsatzanstieg um 6,3 Prozent aus, was etwas über der Markterwartung von 5,9 Prozent liege. Auf Gewinnseite kürzte er knapp seine Prognose je Aktie wegen höherer Zinskosten./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2022 / 09:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Reckitt Benckiser Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 66,00EUR gehandelt.