FRANKFURT (dpa-AFX) - Angesichts des mit Risiken behafteten Ausblicks für 2023 von Ceconomy hat die Investmentbank Oddo BHF deren Aktien von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie bei 1,60 Euro. Damit sieht er noch ein wenig Luft nach unten, nachdem der Kurs in den vergangenen Tagen deutlich von 2,36 Euro bis auf aktuell 1,72 Euro gefallen war. Damit kosten die Papiere immer noch 56 Prozent mehr als Ende September.

Riemann senkte nach den Aussagen des Managements zum angelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Elektronikhändlers leicht auf 215 Millionen Euro. Damit liege er nun rund sechs Prozent unter dem Durchschnitt der Analystenschätzungen (Konsens). Zugleich befinde er sich damit im Einklang mit den Erwartungen des Unternehmens eines "leichten Umsatzanstiegs" sowie einer "deutlichen" Verbesserung des operativen Ergebnisses. Alles in allem nannte Riemann den Ausblick jedoch "vage".