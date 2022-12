Plansecur steigert Provisionserlöse um 12 Prozent / Scheidender Geschäftsführer Johannes Sczepan "Wir sind für die Zukunft bestens aufgestellt."

Kassel (ots) - Mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 12,1 Prozent hat die

Finanzberatungsgruppe Plansecur im Geschäftsjahr 2022 (1.7.2021 bis 30.6.2022)

bei den Provisionserlösen erstmals die Marke von 30,3 Millionen Euro

überschritten. Das Depotvolumen, bei dem Plansecur vor zwei Jahren die Marke von

einer Milliarde Euro knapp überschritten hatte, stieg im aktuellen

Berichtszeitraum nochmals um 1,3 Prozent auf 1,256 Milliarden Euro.



"Mit großer Dankbarkeit und Genugtuung freue ich mich, in meinem letzten Jahr

als Geschäftsführer von Plansecur einmal mehr erfreuliche Ergebnisse vermelden

zu können", erklärt Johannes Sczepan, der zum Jahreswechsel aus dem Unternehmen

ausscheidet und in den Ruhestand geht. Er ergänzt: "Mit besonderer Freude

erfüllt mich, dass es uns 2022 gelungen ist, unsere Beraterschaft auf 177

Kolleginnen und Kollegen weiter aufzustocken - in einer Zeit, in der sich die

ganze Branche händeringend um neue Berater bemüht."