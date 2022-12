OPEC-Fonds genehmigt mehr als 500 Millionen US-Dollar an neuer globaler Entwicklungsunterstützung

Wien (ots/PRNewswire) - Der OPEC-Fonds für Internationale Entwicklung hat auf

der letzten Sitzung seines Verwaltungsrats und im letzten Quartal 2022 mehr als

500 Millionen US-Dollar an neuer Finanzierung genehmigt.



Die 15 neuen Projekte, die genehmigt wurden, spiegeln die Einführung eines

Aktionsplans für Ernährungssicherheit in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar durch

den OPEC-Fonds und die Annahme seines ersten dedizierten Klima-Aktionsplans

Anfang dieses Jahres wider. Darüber hinaus werden neue Engagements die

Infrastrukturentwicklung und Investitionen unterstützen, um Verbesserungen in

Gemeinden in den Partnerländern des Fonds auf der ganzen Welt vorzunehmen.





Der Generaldirektor des OPEC-Fonds, Dr. Abdulhamid Alkhalifa, sagte: "In einemsehr herausfordernden Jahr war der OPEC-Fonds in der Lage, seine Unterstützungerheblich zu erhöhen und seine Wirkung zu verstärken. Unsere neuen genehmigtenProjekte werden dringend benötigte Finanzmittel bereitstellen, um dringendeglobale Probleme wie Nahrungmittel-, Energie- und Klimasicherheit im Einklangmit unseren strategischen Prioritäten anzugehen. Gleichzeitig erkennen wir dieNotwendigkeit an, die Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung zubeschleunigen, um die Lebensgrundlage und das Wohlbefinden der Menschen weltweitzu gewährleisten."Der Verwaltungsrat des OPEC-Fonds hat folgende Projekte genehmigt:Förderung des Zugangs zu Energie und erneuerbaren Energien:Niger: Ein Darlehen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar für das Niger Solar PlantDevelopment and Electricity Access Improvement Project wird 80.000 Haushaltedurch den Bau und die Netzintegration einer Photovoltaikanlage mit einerSpitzenleistung von 10 MW an das nationale Stromnetz anschließen. Der OPEC-Fondswird auch den Bau von elektrischen Übertragungsleitungen im Süden des Landes undin der Hauptstadt Niamey mitfinanzieren.Bangladesch: Ein Darlehen in Höhe von 38 Millionen US-Dollar aus demPrivatsektor wird den Bau eines 584-MW-Kraftwerks unterstützen, mehr als 1.000Arbeitsplätze schaffen und die Energiesicherheit des Landes stärken.Usbekistan: Ein privat finanziertes Darlehen in Höhe von 20 Millionen US-Dollarwird zur Finanzierung einer 500 MW Windkraftanlage und 160 kmÜbertragungsleitungen beitragen und das Land dabei unterstützen, seineEnergieinfrastruktur zu modernisieren.Usbekistan: Ein weiteres privat finanziertes Darlehen in Höhe von 20 MillionenUS-Dollar wird zur Finanzierung eines 500-MW-Windparks und 128 kmÜbertragungsleitungen beitragen.Tansania: Eine Kredittranche in Höhe von von 60 Millionen US-Dollar für das