Canagold meldet den Abschluss des vollständig gezeichneten Bezugsrechtsangebots

Vancouver, B.C. - 16. Dezember 2022 - Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das „Unternehmen“ oder „Canagold“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource ...), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Bezugsrechtsangebot, das am 9. Dezember 2022 auslief (das „Bezugsrechtsangebot“), abgeschlossen hat. Beim Abschluss begab Canagold 25.277.221 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) an die Bezugsrechtsinhaber zu einem Preis von 0,175 Dollar pro Aktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 4.423.514 Dollar. Außerdem gab das Unternehmen gemäß einer Standby-Garantievereinbarung vom 28. Oktober 2022 weitere 20.352.577 Aktien an Sun Valley Investments AG („Sun Valley“) aus.

Das Unternehmen erhielt Zeichnungen von bestehenden Aktionären für 21.249.413 Aktien im Rahmen des Grundzeichnungsrechts und für 4.027.808 Aktien im Rahmen des zusätzlichen Zeichnungsrechts, was einer Zeichnungsrate von 55 % entspricht.

„Ich freue mich sehr über die starke Unterstützung, die wir von unseren Aktionären im Rahmen dieses Bezugsrechtsangebots erhalten haben“, sagt Catalin Kilofliski, CEO von Canagold. „Dies ist ein bedeutender Vertrauensbeweis für das neue Managementteam von Canagold, unsere Strategie und die Pläne, die wir haben, um New Polaris durch die Machbarkeits- und Genehmigungsphasen zu führen.“

Darüber hinaus hat Canagold zusätzlich zu den Aktien, die Sun Valley im Rahmen seines Grundzeichnungsrechts und des zusätzlichen Zeichnungsrechts erworben hat, 20.352.577 Aktien an Sun Valley begeben. Das Unternehmen hat von dem Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 3.561.701 Dollar, der von Sun Valley zu zahlen wäre, insgesamt 2.546.336 Dollar zur Rückzahlung und Kündigung des von Sun Valley im August 2022 gewährten Darlehens in Höhe von 2,5 Millionen Dollar zuzüglich aufgelaufener Zinsen sowie insgesamt 178.085 Dollar an Gebühren gemäß der Garantievereinbarung abgezogen.

Vor der Ausübung der Rechte und der Standby-Garantie hielt Sun Valley 22.990.371 Aktien von Canagold, was 25,19 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.

Nach der Ausübung der Rechte und der Standby-Garantie hält Sun Valley 54.838.133 Aktien des Unternehmens, was 40,06 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Canagold entspricht.