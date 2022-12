München (ots) -



- Grundversorgung: 661 Preiserhöhungen bei Strom, 472 Erhöhungen bei Gas im

Januar

- Strompreisbremse entlastet Musterhaushalt um 255 Euro, Gaspreisbremse um 1.024

Euro



CHECK24 hat die wichtigsten Entwicklungen der Energiepreise für

Verbraucher*innen zusammengefasst und betrachtet, was die Strom- und

Gaspreisbremse für Haushalte bedeutet.





Strompreise:- Ein Musterhaushalt (5.000 kWh) zahlt im Dezember im Schnitt 2.334 Eurojährlich für Strom - so viel wie noch nie . Das entspricht einemdurchschnittlichen Preis von 46,7 ct. pro kWh . Im Vergleich zum Vormonat steigtder Preis um neun Prozent. Im Vorjahresmonat zahlten Verbraucher*innen 1.704Euro. Aktuell zahlen Verbraucher*innen rund 37 Prozent mehr als im Vorjahr .- Der Strompreis an der Börse (EEX, Day Ahead Auktion volumengewichtet) liegt imDezember bislang im Schnitt bei 380 Euro pro Megawattstunde (Stand: 16.12.2022).2022 kostet eine Megawattstunde Strom im Schnitt 236 Euro. Im vergangenen Jahrlag der Strompreis an der Börse bei durchschnittlich 93 Euro die Megawattstunde- das ist ein Plus von 154 Prozent zu 2021.- Für Januar gibt es 661 Fälle von Strompreiserhöhungen in der Grundversorgung.Betroffen davon sind rund 7,6 Millionen Haushalte . Die Erhöhungen betragen imSchnitt 60,3 Prozent im Vergleich zum 30. September. Das entspricht Mehrkostenvon durchschnittlich 958 Euro bei einem Verbrauch von 5.000 kWh (vierköpfigeFamilie).- "Verbraucher*innen müssen sie sich auf deutlich steigende Preise einstellen" ,sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24. "Gaskraftwerke sindessenziell im deutschen Strommix, um schwankende erneuerbare Energienauszugleichen. Sie bestimmen so maßgeblich den Strombörsenpreis mit."Strompreisbremse:- Der Strompreis wird im März rückwirkend auch für Januar und Februar für einGrundkontingent in Höhe von 80 Prozent der Jahresverbrauchsprognose auf 40 ct.pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Nimmt man einen aktuellendurchschnittlichen Strompreis von 46,7 ct/kWh an, wird eine Familie (5.000 kWh)im Jahr um 255 Euro entlastet.- Ein Single mit einem Verbrauch von 1.500 kWh würde um 77 Euro entlastetwerden.- "Viele Stromkund*innen werden im kommenden Jahr von der Strompreisbremseprofitieren" , sagt Steffen Suttner, Geschäftsführer Energie bei CHECK24."Jedoch sollten Kund*innen trotz der Strompreisbremse regelmäßig ihrenStromtarif überprüfen, um die nicht gedeckelten Kosten zu optimieren. SobaldNeukundentarife unterhalb von 40 Cent je Kilowattstunde angeboten werden,ergeben sich darüber hinaus zusätzlich deutliche Einsparpotenziale - auch ganz