Ausschreibung der Cyberagentur zu Mobilen Quantencomputern / Quantenprozessoren für den mobilen Einsatz (FOTO)

Halle (Saale) (ots) - Die Agentur für Innovation in der Cybersicherheit

(Cyberagentur) hat ein Forschungsprojekt "Mobiler Quantencomputer -

Quantenprozessoren für den mobilen Einsatz in Verteidigungs- und

Sicherheitsanwendungen" ausgeschrieben. Das als Wettbewerb ausgestaltete

Vorhaben findet in vier Phasen statt.



Am 12. Dezember 2022 startete die Cyberagentur die Ausschreibung zum

Forschungsprojekt "Mobiler Quantencomputer - Quantenprozessoren für den mobilen

Einsatz in Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen". Es geht im Bereich der

Erforschung von Quantencomputern um das frühzeitige Mitdenken und Erforschen der

Aspekte Mobilität bzw. schnelle Verlegbarkeit. Relevante Parameter dafür sind

insbesondere Größe, Gewicht oder Energieverbrauch. Zugleich soll die Steigerung

der Leistungsfähigkeit gegenüber aktuellen Quantenprozessoren signifikant

vorangetrieben werden.