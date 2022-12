NEW YORK (dpa-AFX) - Die Enttäuschung über die künftige US-Geldpolitik dürfte die New Yorker Aktienmärkte auch noch am Freitag etwas belasten. Die Aussichten auf weitere Kursgewinne zum Jahresende hin schwänden, nachdem die großen Notenbanken die Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen enttäuscht hätten, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 1,1 Prozent tiefer auf 32 823 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,6 Prozent im Minus auf 11 278 Punkte.