Berlin (ots) - Seit Monaten kämpfen mittelständische Unternehmen gegenexplodierende Energiekosten an. Der Bundesverband Der Mittelstand. BVMWbezweifelt, dass die nun im Bundestag beschlossene Strom- und Gaspreisbremsewirklich auch wie geplant Abhilfe für Unternehmen und Privatverbraucher schafft."Dass eine Preisbremse nach den Entwicklungen der vergangenen Monate erst kurzvor Weihnachten beschlossen und dann auch erst nach dem Winter umgesetzt wird,zeigt leider eine gewisse Schlafmützigkeit, die von der Politik selbst in derschwierigsten wirtschaftlichen Lage seit Jahrzehnten teils immer noch an den Taggelegt wird", erklärt der BVMW-Vorsitzender Markus Jerger.So sei gerade die Praktikabilität der nun beschlossenen Preisbremsen mehr alszweifelhaft, so Jerger weiter. Die Unternehmen wüssten immer noch nicht, wie diePreisbremsen letztendlich in der unternehmerischen Praxis aussähen und welchezusätzlichen bürokratischen Anforderungen auf die Betriebe zukämen. "Vorschlägefür ein schlankes und einfach handhabbares Modell zur Begrenzung der Kosten -wie es der BVMW selbst im Herbst vorgelegt hatte - wurden von der Politikleichtfertig in den Wind geschlagen. Stattdessen hat man wieder einmal einenBerg von Paragrafen aufgeschüttet, der für mittelständische Betriebe kaum zubezwingen sein wird."Auch für die Erneuerbaren Energien, die den Hauptteil der Energie sicherstellensollen, würde die beschlossenen Gesetze neue Hürden auf- statt abbauen,erläutert Jerger: "Zwar konnten im parlamentarischen Verfahren einigeKonstruktionsfehler des Entwurfes ausgebügelt werden, wie zum Beispiel imBereich der Bioenergie, trotzdem bleibt der Ausbau der Erneuerbaren so hinterseinen Möglichkeiten zurück. Zugleich gibt es auch hinsichtlich der Finanzierungim Rahmen der Gewinnabschöpfung weiterhin rechtliche Bedenken, die nichtabschließend geklärt sind."