Frankfurt/Main (ots) - Auf dem deutschen Hotelmarkt deuten nach deneinschneidenden Corona-Jahren 2020 und 2021 alle wichtigenPerformance-Kennziffern darauf hin, dass die Erholung des Tourismus inDeutschland insbesondere seit Sommer 2022 deutlich an Schwung gewonnen hat. Mitinsgesamt rund 349 Mio. Gästeübernachtungen zwischen Januar und Ende Septemberkonnten bereits vor Beginn des vierten Quartals die Werte aus dem Gesamtjahr2021 (rund 310 Mio. Gäste) um knapp 13 % getoppt werden. In der monatsweisenBetrachtung liegen die Übernachtungszahlen durch die wiedererstarktenNachfrageimpulse im Städte- und Geschäftstourismus sowie bei den Gästen aus demAusland bereits seit August wieder auf Augenhöhe mit dem Niveau des Jahres 2019.Wie sich die Corona-Krise auf die Rahmenbedingungen im Gastgewerbe ausgewirktund das Reiseverhalten in Deutschland beeinflusst hat, zeigt eine Analyse vonBNP Paribas Real Estate zu den wichtigsten Entwicklungen und Trends auf demdeutschen Hotelmarkt."Ganz gleich, ob man die Zimmerbelegung, die Zimmerraten oder die Zimmerpreisebetrachtet: Mit den steigenden Übernachtungszahlen befinden sich auch diewichtigsten Hotel-Performancekennzahlen wieder im Aufwind", berichtet AlexanderTrobitz, Geschäftsführer und Head of Hotel Services der BNP Paribas Real EstateGmbH. Somit erreichte die Auslastungsquote im Oktober knapp 70 %, was einemAnstieg um rund 26 Prozentpunkte in den vergangenen sechs Monaten gleichkommt(März 2022: 44 % Auslastung) und an die Quoten anknüpft, die man mit etwas über70 % in den Vor-Corona-Jahren gewöhnt war. In den größten Tourismus-Hochburgen,allen voran Berlin, Hamburg und München, werden bereits wieder Monatswerte vonfast 79 %, 76 % und 73 % erreicht. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Blick aufdie Preis- bzw. Erlös-Indikatoren ADR (Zimmerraten) und RevPAR (Zimmerpreise),die in den vergangenen sechs Monaten um ein beziehungsweise knapp zwei Drittelauf fast 127 EUR und 87 EUR pro Zimmer im Oktober zugelegt haben.Freizeittourismus als große Konstante, Städtetourismus zieht 2022 wieder spürbaranTrotz der sich andeutenden Trendwende bei den Tourismuskennzahlen sei auf dieäußerst schwierige Situation für den Hotelmarkt in den Jahren 2020 und 2021hingewiesen, in denen jeweils nur rund 60 % der Übernachtungen aus dem Jahr 2019gezählt werden konnten. "Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass das Gastgewerbein dieser Zeit vollständig zum Erliegen gekommen ist, sondern vielmehr, dassdeutliche Verschiebungen im Reiseverhalten zu beobachten waren, die sich auchzukünftig auf den Tourismussektor in Deutschland auswirken dürften", erläutertAlexander Trobitz. So waren 2019 mit Berlin (34 Mio. Gäste), München (18 Mio.