Myrtle.ai erzielt mit seinem Produkt VOLLO konkurrenzlose Latenzen in STAC-ML(TM)-Benchmarks

Cambridge, England (ots/PRNewswire) - Myrtle.ai (http://www.myrtle.ai/) , einanerkannter Marktführer bei der Beschleunigung von Machine-Learning-Inferenzen,gab heute bekannt, dass sein Produkt VOLLO(TM) die bisher niedrigsten Latenzenfür die Benchmarks STAC-ML(TM) Markets (Inference) erreicht hat. DieseBenchmarks wurden vom STAC Benchmark Council(TM) eingeführt, dem die weltweitgrößten globalen Banken, Broker, Börsen, Hedgefonds, proprietäreHandelsabteilungen und Vermögensverwalter sowie mehr als 50 führendeTechnologieanbieter angehören. Sie sind ein Instrument, um verschiedenePlattformen hinsichtlich Latenz, Durchsatz, Effizienz und Qualität bei derInferenz durch maschinelles Lernen (ML) zu vergleichen.VOLLO erreichte Latenzen von nur 24 Mikrosekunden bei einem Durchsatz von mehrals 170.000 Inferenzen pro Sekunde1. Diese unerreichte Leistung bei Latenz undDurchsatz ermöglicht es Benutzern, schneller als in der Vergangenheitintelligentere Entscheidungen mit komplexeren Modellen zu treffen, was ihneneinen Wettbewerbsvorteil in Bezug auf Trading, Risikoanalyse, Angebote und vieleandere handelsbezogene Aktivitäten verschafft. VOLLO wurde für eine einfache undschnelle Installation auf Servern an einem gemeinsamen Standort entwickelt undermöglicht außerdem eine Reduzierung der Rack-Fläche und des Energieverbrauchs,zwei kostbare Ressourcen an solchen Standorten.VOLLO läuft auf einer Intel FPGA-basierten PCIe-Beschleunigerkarte mitStandardformfaktor, von der bis zu vier in einem 1U-Server installiert werdenkönnen. VOLLO kann mit vom Kunden trainierten Modellen konfiguriert werden,indem Modellarchitekturen aus dem LSTM-Modellzoo verwendet werden, was esBenutzern ermöglicht, eine Reihe von Workloads bereitzustellen, die auf ihreAnwendungsanforderungen zugeschnitten sind, und zwar über einen Exportprozessaus standardmäßigen ML-Tool-Flüssen. Es kann bis zu 12 parallele Modelle proFPGA-Beschleunigerkarte unterstützen, die im System installiert sind, undermöglicht maximal 48 parallele Modelle für ein System mit vier Karten.Eine Schlüsseltechnologie ist das FPGA der Intel Agilex F-Serie. "Intel AgilexFPGA sind eine hervorragende Bereitstellungsplattform für unsere neueFintech-Inferenzlösung", sagte Peter Baldwin, CEO von myrtle.ai. "Agilex FPGAhaben es uns ermöglicht, bei diesen neuen Benchmarks für maschinelles Lernen vonSTAC schnell eine hervorragende Leistung zu erzielen. Durch die gehärtetebfloat16-Unterstützung und das ausreichende On-Chip-RAM sind sie ideal geeignet,um die wiederkehrenden Netzwerke in den STAC-Benchmarks zu beschleunigen, woimmer sie eingesetzt werden, während sich diese Workloads entwickeln und