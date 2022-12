Wichtiger Teil von Rakete Ariane 5 wird nicht mehr in Bremen gebaut

BREMEN (dpa-AFX) - Ein wichtiger Bestandteil der Trägerrakete Ariane 5 wird nicht mehr in Bremen gebaut. Mehr als 25 Jahre lang wurde die sogenannte Oberstufe - eine von zwei Stufen der Rakete - in Bremen gefertigt. Am Freitag feierte der Hersteller Ariane Group, ein Gemeinschaftsunternehmen von Airbus und des französischen Technologiekonzerns Safran , das symbolische Ende der Produktion. An dem Standort in Bremen wird bereits die Oberstufe der Nachfolgerakete Ariane 6 produziert. Vor Weihnachten soll die letzte Oberstufe der Ariane 5 aus Bremen zum europäischen Weltraumbahnhof nach Kourou Französisch-Guayana verschifft werden. Die Ariane 5 ist die Standardrakete Europas, um Satelliten in verschiedene Umlaufbahnen zu transportieren./lkm/DP/men