IDENTIFLIGHT SCHÜTZT VÖGEL VOR TURBINENKOLLISIONEN IM WINDPARK MASDAR IN USBEKISTAN

LOUISVILLE, Colorado, 16. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- IdentiFlight freut sich bekannt zu geben, dass die IdentiFlight-Technologie zur Erkennung von Vögeln in einem Windpark in Zarafshan, Usbekistan, zum Einsatz kommen wird. Das 500-Megawatt-Windprojekt wird der erste Windpark Usbekistans und das größte Projekt für erneuerbare Energien in Zentralasien sein. IdentiFlight wird 74 Einheiten für die Abdeckung des gesamten Windparks bereitstellen und damit 12 Vogelarten schützen, darunter auch vom Aussterben bedrohte Altweltgeierarten.

Masdar, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab kürzlich den finanziellen Abschluss des Windprojekts in Zarafshan bekannt. Das Projekt wird genug Strom liefern, um 500.000 Haushalte zu versorgen und gleichzeitig 1,1 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr zu vermeiden. Der kommerzielle Betrieb soll bis Ende 2024 aufgenommen werden.

„IdentiFlight ist begeistert, an diesem bahnbrechenden Projekt für erneuerbare Energien in Usbekistan beteiligt zu sein", sagte Don Mills, President und Chief Operating Officer von IdentiFlight. „Masdar und das Land Usbekistan geben ein Beispiel für Verantwortung und Respekt gegenüber der einzigartigen Vogelwelt der Region für alle nachfolgenden Projekte. Obwohl diese Vogelarten nicht gesetzlich geschützt sind, erkennen sie an, dass sie in der Region einen hohen Stellenwert haben und ihr Schutz von größter Bedeutung ist."

Der Zarafshan-Windpark

Masdars Zarafshan-Windpark-Projekt wird von einem globalen Team von Anker-Kreditgebern unterstützt, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), die International Finance Corporation (IFC), die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) und die Japanische Agentur für Internationale Zusammenarbeit (JICA).

Usbekistan will bis 2026 25 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen und arbeitet mit Kreditgebern, Entwicklungspartnern und dem Privatsektor zusammen, um erneuerbare Energielösungen zu fördern und das grüne Wachstum Usbekistans voranzutreiben.

IdentiFlight: Anspruchsvolles Gelände und neue Arten

„IdentiFlight wird den Standort Zarafshan vollständig abdecken. Unsere Technologie hat sich in schwierigem Gelände mit steilen Bergkämmen, ähnlich wie an diesem Standort, als äußerst effektiv erwiesen, und wir sind zuversichtlich, dass IdentiFlight optimalen Schutz bieten wird", sagte Carlos Jorquera, Chief Technology Officer von IdentiFlight.