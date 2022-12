Die Gründung von Thailands NV Gotion im Rahmen des geplanten Baus einer Batterie-Exportbasis in ASEAN-Ländern

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Am 15. Dezember unterzeichnete Gotion High-tech

eine Kooperationsvereinbarung mit Nuovo Plus, Teil der in Thailand ansässigen

PTT Group, um ein Joint Venture namens Thailand NV Gotion Co., LTD (kurz NV

Gotion) zu gründen. Das Joint Venture konzentriert sich auf das Design, die

Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Export von Akkumodulen und

Akkusätzen und zielt darauf ab, den ASEAN-Markt für Neue Energie zu erkunden und

eine Batterie-Exportbasis in der ASEAN-Region zu errichten. Die PTT Group ist

das größte staatlich kontrollierte Energie- und Petrochemieunternehmen in

Thailand. Die Partnerschaft wird Thailand helfen, bis 2065 eine vollständige

Elektrifizierung und Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen.



Am Morgen des Tages unterzeichneten die beiden Seiten die Vereinbarung per

Video-Link. Buranin Rattanasombat, der Chief New Business and Infrastructure

Officer der PTT Group, und Li Zhen, Vorstandsvorsitzender von Nuovo Plus, nahmen

an dem Treffen teil und bezeugten die Zeremonie.