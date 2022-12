SINGER® und SUPREME kooperieren für die coolste Nähmaschine aller Zeiten

La Vergne, Tennessee (ots/PRNewswire) - Partnerschaft geht über das Trendige

hinaus



Es ist keine leichte Aufgabe, eine traditionsreiche Marke auf dem neuesten Stand

zu halten - aber SVP Worldwide hat sich bemüht, das Gefühl der Stärke über alle

Altersgruppen hinweg zu erhalten, indem es über einfache Nähtrends hinausgeht.

In diesem Monat wurde eine Partnerschaft zwischen SINGER® und SUPREME bekannt

gegeben, um ein Produkt zu produzieren, das zweifellos als eines der Must-Haves

der Modeindustrie für die Weihnachtszeit bezeichnet werden kann.



Dean Brindle, SVP Worldwide CMO, sagt, dass das, was das Unternehmen seit fast

zwei Jahrhunderten technologisch erfolgreich gemacht hat, auch in Zukunft

Bestand haben wird, dass es aber vor allem eine Frage des Marketings ist, die

Marke SINGER® modern zu halten. "Auch als 171 Jahre altes Unternehmen arbeiten

wir weiter an unserer Identität. Wir haben uns die sozialen Medien durch

Nähkurse zu eigen gemacht, eine digitale Bibliothek mit inspirierenden Projekten

aufgebaut und Modekooperationen mit dem Amazon Prime Original Making the Cut,

Disneys Cruella und jetzt SUPREME ins Leben gerufen. Wir setzen uns weiterhin

dafür ein, bei unseren bestehenden und neuen Kunden an der Spitze zu bleiben."