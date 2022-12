TECNO und Porträtfotograf Rankin machen jeden PHANTOM X2-Benutzer zum Meister der Fotografie

Der Porträtfotograf Rankin fotografierte Porträts mit innovativem Einfallsreichtum mithilfe des bahnbrechenden Kameraobjektivs des PHANTOM X2 Pro 5G, des weltweit ersten Smartphones mit einem ausfahrbaren Porträt-Objektiv, das mit einer professionellen Kamera vergleichbar ist

DUBAI, VAE, 17. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- TECNO, eine innovative Technologiemarke, die in mehr als 70 Märkten weltweit aktiv ist, hat gerade ihr Vorzeigeprodukt , die PHANTOM X2-Serie, im Rahmen ihrer Produkteinführungsveranstaltung in Dubai vorgestellt. PHANTOM X2 Pro 5G verfügt über ein bahnbrechendes ausfahrbares Porträt-Objektiv, eine wegweisende Bildgebungsinnovation, die es Benutzern ermöglicht, Porträts in Studioqualität komplett auf dem Gerät zu erstellen.