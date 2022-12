EZB sorgt mit Nachdruck für Klarheit +++ DAX erreicht Kursziel

Ask 0,94

EZB sorgt mit Nachdruck für Klarheit

von Sven Weisenhaus

Obwohl sich Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), vorgestern recht klar ausgedrückt hat, schienen andere Ratsmitglieder gestern bemüht, die deutliche Botschaft an die Märkte heranzutragen: Es werden auch auf den kommenden Notenbank-Sitzungen Zinsanhebungen um 50 Basispunkte beschlossen, mindestens auf der nächsten, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf der übernächsten.

Ein interessanter Kompromiss

Aus Sicht von Österreichs Notenbankchef Robert Holzmann entsprechen die vorgestrigen Beschlüsse in Verbindung mit der klaren Botschaft sogar einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte, sagte das EZB-Ratsmitglied gestern. „Die Frage war, ist es möglich, eine Kommunikation zu konstruieren, die stark ist und wahrgenommen wird“, so Holzmann. Er sehe, wie die Finanzmärkte das aufgenommen hätten. Das sei voll verstanden worden, merkte er an.

Diese Auffassung ist interessant vor dem Hintergrund, dass laut Insidern einige Währungshüter für eine stärkere Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte plädiert hatten. Robert Holzmann war offensichtlich einer von ihnen. Und sie haben dem etwas kleinen Zinsschritt zugestimmt, unter der Bedingung, dass für die kommenden Sitzungen mit klaren Worten weitere Schritte in dieser Höhe angekündigt werden.

EZB-Ratsmitglieder sorgen mit Nachdruck für Klarheit

Dieser Plan wurde gestern vom finnischen Notenbankchef Olli Rehn bekräftigt: „Wir werden den Kurs beibehalten, wie Präsidentin Lagarde am Donnerstag angedeutet hat und das wird wahrscheinlich Zinserhöhungen um 50 Basispunkte in den kommenden Sitzungen im Februar und März bedeuten, zumindest soweit ich das sehe“, sagte das Ratsmitglied auf einer Pressekonferenz. Es sei noch ein langer Weg zu gehen, fügte er hinzu.

Die Finanzmärkte hatten bereits auf die Äußerungen von Lagarde reagiert. Das vom Markt erwartete Hoch bei den Leitzinsen stieg gemessen am Einlagensatz von 2,9 % auf 3,1 % bis 3,2 %. Dazu sagte der finnische Notenbankchef, er sei sich nicht sicher, ob dies schon angemessen ist. „Ob die Erwartung der Märkte hinsichtlich der Endrate bei den Zinsen ausreichend ist, bleibt abzuwarten. Im Moment bin ich davon noch nicht ganz überzeugt“, so Rehn.