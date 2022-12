Wirtschaft Erstes deutsches LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnet

Foto: Einweihung des LNG-Terminals in Wilhelmshaven am 17.12.2022, über dts Nachrichtenagentur

Wilhelmshaven (dts Nachrichtenagentur) - Das erste deutsche schwimmende Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven ist offiziell eröffnet worden. "Wenn wir uns unterhaken, schaffen wir es auch in kürzester Zeit solche großen Aufgaben zu bewältigen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei dem Festakt am Samstag.



Das Projekt zeige auch, dass der deutsche Föderalismus funktioniere. Der SPD-Politiker versicherte zudem, dass es schon bald weitere LNG-Terminals an der deutschen Küste geben werde. In diesem Zusammenhang sprach Scholz von einem neuen "Deutschland-Tempo", mit dem man den Bau von Infrastruktur voranbringe.