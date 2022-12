ZOVOO strebt danach, der Maßstab zu sein, und hat den Best Disposable Vape Award gewonnen

SHENZHEN, China, 17. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 14. Dezember gab Ecigclick, das führende globale Medium für E-Zigaretten, die Endergebnisse der Ecigclick Vape Awards 2022 bekannt, bei denen ZOVOO den Silberpreis für die beste Einweg-Vape-Marke des Jahres gewonnen hat, und zwar für seine innovative und verbesserte Zerstäubungstechnologie und den hervorragenden Ruf seiner Produkte.

ZOVOO hat den Silber-Preis für die beste Einweg-E-Zigarette im hart umkämpften Einwegbereich gewonnen, wofür zu 100 % globale E-Zigarretten-Konsumenten die Stimmen abgaben. Dies beweist, welchen globalen Markteinfluss und Marktanteil die ZOVOO-Produkte haben, und die Anerkennung, die der Endverbraucher den technologischen Innovationen von ZOVOO entgegenbringt. Die herausragende Markenstärke und das breit gefächerte Produktangebot von ZOVOO wurden einmal mehr eindrucksvoll bestätigt.

Innovation in der Technologie, führend in der Entwicklung der Branche

ZOVOO hat die Technologie Gene Tree Special Edition und die entsprechenden Produktanwendungen eingeführt. Der neue, verbesserte Keramikkern verbessert die Geschmackswiedergabe, erhöht die Lebensdauer der E-Zigarette und bietet den Benutzern ein natürlicheres und angenehmeres Zerstäubungserlebnis.

Die DRAGBAR Z700 GT, die von ZOVOO im Jahr 2022 auf den Markt gebracht wurde, ist mit der Gene Tree Special Edition ausgestattet, die dem Produkt Eigenschaften wie mehr Züge, einen hochgradig wiederhergestellten Geschmack, keinen Geschmacksverfall und ein zuverlässigeres Dampfen bietet, was eine enorme Verbesserung der Benutzererfahrung auslöst und diese ultradünne DRAGBAR mit Keramikkern bei Benutzern weltweit beliebt macht.

Globalisierung des Layouts, mit dem Anspruch, der Maßstab zu sein

Als innovativer Marktführer im Bereich der Einweg-E-Zigaretten hat ZOVOO seit seiner Gründung im Jahr 2020 viel in die Forschung und Entwicklung von Einwegprodukten und -technologien investiert und sich stark für die Innovation der Zerstäubungstechnologie engagiert. Seine Produkte werden mittlerweile in mehr als 70 Länder und Regionen verkauft, unter anderem nach Nordamerika, in das Vereinigte Königreich sowie viele Länder Europas und Asiens.

ZOVOO hat sich nicht nur die Aufgabe gestellt und die Verantwortung dafür übernommen, Chinas Zerstäubungsmarke durch ihre technischen Vorteile bekannt zu machen, sondern will auch der Maßstab für die Branche zu sein, um die Entwicklung und Reform der elektronischen Zerstäubungsindustrie zu fördern.

Benutzerorientiert, Schaffung einer neuen Ökologie der vollkommenen Zerstäubung

ZOVOO produziert die Serien DRAGBAR, VINCIBAR, CUBEBAR und POD, die die Zerstäubungserfahrungen der Benutzer in allen Szenarien abdecken, wobei die DRAGBAR-Serie besonders bekannt ist und eine hervorragende Leistung auf dem Markt aufweist. ZOVOO erforscht ständig die Bedürfnisse der lokalen Nutzer und optimiert die Produktdetails, sodass immer mehr Produkte von den weltweiten Nutzern hochgelobt und von den maßgeblichen Medien anerkannt werden.

Unter dem Markenslogan „By your side" (An Ihrer Seite) hält sich ZOVOO stets an das Markenkonzept, „benutzerorientiert" zu sein, und konzentriert sich ständig auf mehrdimensionale Bereiche wie technologische Innovation, Markeninnovation und Produktinnovation, um fortlaufend führend bei der Verbesserung des Benutzererfahrungswertes zu sein.

Auch in Zukunft wird ZOVOO mit Enthusiasmus und Motivation ein besseres Zerstäubungserlebnis für die weltweiten Nutzer schaffen und die Innovation und Entwicklung der elektronischen Zerstäubungsindustrie fördern!

