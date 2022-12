Ihr Geld 2023 – Crash? Oder Aktien kaufen?

Liebe Leser, 17.12.22 und unser Turbo-Dienst liegt im Vergleich zum 1.1.22 mit 2 Prozent im Plus. 2023 erwarten wir ein besseres Börsenjahr, jedoch durchaus turbulent. Das wichtigste – wir thematisieren es auch in der Kolumne bei T-Online am Sonntag – fallen Sie nicht auf Zinslockangebote wie jene von ING rein, sondern investieren Sie am Aktienmarkt. Eine Nasdaq 5.000 Punkte unter Rekordhoch sind bspw. ein Geschenk. Übrigens – wir waren am Mittwoch in Berlin auf einer großen Krypto / Bitcoin-Konferenz. Auch da ist die Stimmung im Keller, aber wir werden auch den Bereich Krypto und Gold antizyklisch als kleine Beimischung für 2023 auf der Liste haben.

(Hier geht es zu unseren Depots und Abos – auch zum Testen bzw. für einen Monat als Probe zu abonnieren). 2% also 2022 – die Welt, aber in einem solchen Jahr wie 2022 sind wir nicht unhappy damit. Das Versprechen der Crash-Propheten lautete jedoch immer – in einem solchen Jahr geht es bei ihnen richtig ab. Denn sie wären abgesichert und würden auf den Crash setzen. Umso erstaunter waren wir, da zuletzt einige zu uns gefunden haben, die vorher bei genannten Crash-Propheten waren und 2022 erneut Lehrgeld zahlen mussten. Wie kann das sein? Um ehrlich zu sein – wir verstehen es nicht. Dirk Müller beispielsweise argumentierte stets, abgesichert zu sein und auf den Crash zu setzen. Wie kann man dann aber kurz vor Weihnacht 22 mit seinem Fonds auf Allzeittief notieren? 2022 hätte gut laufen müssen. Auffällig – bis Juni22 hielt er sich fairerweise gesagt dieses Jahr ziemlich gut. Danach ging es in die Binsen.