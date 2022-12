Wirtschaft Mehrheit will mit 63 Jahren oder früher in Rente

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Mehrheit der Bürger in Deutschland wünscht sich persönlich eine möglichst frühe Rente. In einer INSA-Umfrage für die "Bild am Sonntag" gaben 62 Prozent der Befragten an, mit 63 Jahren oder noch früher in Rente gehen zu wollen.



Nur acht Prozent wollen bis 67 Jahre oder darüber hinaus arbeiten. Bei der gesetzlichen Altersgrenze sind die Befragten gespalten: 44 Prozent finden die Grenze von 67 Jahren grundsätzlich richtig. 41 Prozent sprechen sich für eine Absenkung des Renteneintrittsalters aus.