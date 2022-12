Glasfaser für Brandenburg Die nächsten 2.500 Haushalte in Brandenburg sind fertiggestellt und gehen ans Netz / In der Gemeinde Michendorf werden weitere 300 Haushalte im OT Michendorf aktiviert

Bernau/Berlin (ots) - Im November konnten Hunderte Kilometer Tiefbau

fertiggestellt werden, so dass im Dezember Tausende Hausanschlusse in den

zahlreichen Ausbaugebieten der DNS:NET in Brandenburg ans Netz gehen. So auch in

Potsdam-Mittelmark in der Gemeinde Michendorf.



In Michendorf Ort, Langerwisch, Stücken, Fresdorf und Wilhelmshorst ist der

Tiefbau abgeschlossen, vereinzelt werden noch Hausanschlüsse per FTTH (also

Glasfaser bis ins Haus) realisiert, die noch nicht angeschlossen sind. Bislang

wurden in Michendorf neben den Technikverteilern über 200 Kilometer Tiefbau

realisiert, 1.000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt, ca. 2.500 Hausanschlüsse

sind fertig gebaut. Dabei wurden bis Dezember knapp 2.000 Haushalte aktiviert.