Wirtschaft Union sieht auch mit erstem LNG-Terminal keine Energiesicherheit

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Vize Andreas Jung hat die von Umweltverbänden als überdimensioniert und klimaschädlich kritisierten Flüssigerdgas-Pläne der Ampel-Koalition grundsätzlich verteidigt, aber zugleich größere Anstrengungen der Regierung für die Energiesicherheit in Deutschland gefordert. Die Eröffnung des ersten deutschen LNG-Terminals in Wilhelmshaven sei "ein wichtiger Schritt, aber noch nicht die halbe Miete", sagte Jung der "Rheinischen Post" und dem "General-Anzeiger".



Es könne noch keine "Entwarnung" gegeben werden. Weder sei klar, wann genau die zwei weiteren für diesen Winter angekündigten Terminals in Brunsbüttel und Lubmin in Betrieb genommen würden, noch ob auch die erhofften Lieferungen kämen. "Selbst wenn das alles klappt, könnte darüber nur rund ein Sechstel des deutschen Gasverbrauchs abgedeckt werden. Gleichzeitig wird das Einsparziel verfehlt, seit der Frost da ist."