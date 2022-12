Linke will mehr Geld für Sanierung von Schwimmbädern und Turnhallen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke im Bundestag fordert mehr Geld für die Sanierung von Schwimmbädern, Turnhallen und Sportplätzen in den Kommunen. Das bisherige Förderprogramm sei gut, aber völlig unzureichend ausgestattet, erklärte der Finanzpolitiker Victor Perli. "Der Sanierungsbedarf ist so groß, dass mit den vorhandenen Mitteln nur jeder fünfte Antrag unterstützt werden konnte." Das Programm müsse deshalb auf eine Milliarde pro Jahr verdoppelt werden, um zumindest die Kommunen in Haushaltsnot zu unterstützen.

Der Bund unterstützt 148 Kommunen bei Sanierung ihrer Schwimmbäder, Turnhallen und Sportplätze und gibt dafür 476 Millionen Euro. Rund 750 Kommunen hatten sich mit rund 990 Projektskizzen und einem Antragsvolumen von rund 2,7 Milliarden Euro beworben. Der Antwort des Bauministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linken zufolge befindet sich ein Drittel der beantragten Projekte in Kommunen mit Haushaltsnotlage./tam/DP/he