Wirtschaft Einzelhandel beklagt fehlenden Schwung im Weihnachtsgeschäft

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Einzelhandel in Deutschland bewertet den Verlauf des Weihnachtsgeschäfts überwiegend negativ. In der Woche vor dem vierten Advent habe es wieder "an Schwung" verloren, so eine Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE), die am Sonntag veröffentlicht wurde.



Die Entwicklung der Umsätze und Kundenfrequenzen sei hinter den Erwartungen vieler Händler zurückgeblieben, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Laut HDE-Umfrage sind nur 29 Prozent der befragten Handelsunternehmen mit der Umsatzentwicklung zufrieden. Fast die Hälfte der Händler zeigt sich hingegen unzufrieden.